Тренер сборной Норвегии — о сыпи на голове: многие называют меня Горбачёвым

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции перед матчами с Иорданией и Грузией объяснил журналистам причину появления сыпи на своей голове.
«В последнее время многие называют меня Горбачёвым. Я лечусь и надеюсь, что скоро мне станет лучше. Долгое время я был лысым, поэтому теперь у меня есть некоторые повреждения на коже от солнца. Чтобы это не переросло во что-то более зловещее, я пользуюсь определёнными кремами, которые сильно воздействуют на сыпь. Это не очень красивое зрелище», — сказал Сольбаккен в интервью Dagbladet.
Сборная Норвегии проведёт товарищеский матч с Иорданией 7 сентября. Затем сыграет с Грузией в квалификации к Евро-2024 11 сентября.
После четырёх туров сборная Норвегии набрала четыре очка и на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе.
- 30 августа 2023
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