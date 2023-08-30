Тренер сборной Норвегии — о сыпи на голове: многие называют меня Горбачёвым

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции перед матчами с Иорданией и Грузией объяснил журналистам причину появления сыпи на своей голове.

«В последнее время многие называют меня Горбачёвым. Я лечусь и надеюсь, что скоро мне станет лучше. Долгое время я был лысым, поэтому теперь у меня есть некоторые повреждения на коже от солнца. Чтобы это не переросло во что-то более зловещее, я пользуюсь определёнными кремами, которые сильно воздействуют на сыпь. Это не очень красивое зрелище», — сказал Сольбаккен в интервью Dagbladet.

Сборная Норвегии проведёт товарищеский матч с Иорданией 7 сентября. Затем сыграет с Грузией в квалификации к Евро-2024 11 сентября.

После четырёх туров сборная Норвегии набрала четыре очка и на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе.