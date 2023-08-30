Андрей Тихонов: у «Спартака» нет стабильности

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что красно-белым не хватает стабильности в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» как всегда бросает то в жар, то в холод. Нет стабильности. Концовка 2022 года была хорошей, казалось, что будет борьба с «Зенитом», но потом была плохая весна — команда провалилась. Выиграла меньше, чем конкуренты, уступила и второе место.

Все думали, что тренер видит свои ошибки, что ситуация стабилизируется. Но как начался этот сезон: да, три победы в чемпионате, но посмотрите, над какими командами? Не будем никого обижать, но там те, кто вышел из ФНЛ, кто находился внизу таблицы. Потом пошёл «Урал», хорошо прошедший концовку чемпионата, «Зенит».

Я бы не стал брать Кубок в расчёт, потому что Кубок — это эксперименты с составом. Как, например, Личка убрал в середине первого тайма двух игроков, и постепенно «Динамо» заиграло лучше. Поэтому логичнее оценивать то, что происходит в чемпионате», – приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 29 августа, «Спартак» в групповом этапе Фонбет Кубка России одержал разгромную победу над московским «Динамо» со счётом 4:1.