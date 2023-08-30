Главный тренер «Урарту» Гунько сравнил чемпионат Армении с РПЛ

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сравнил чемпионат Армении по футболу с РПЛ, признав, что уровень российских клубов упал.

«С клубами РПЛ мы играем на сборах. Сейчас, на мой взгляд, их уровень упал. Но чемпионату Армении всё равно сложно конкурировать с чемпионатом России. В отдельно взятых матчах команды верхней четвёрки Армении могут быть конкурентоспособны и выиграть какой-нибудь турнир из пяти участников с командами нижней восьмёрки РПЛ. Но в длительной перспективе они боролись бы за выживание. Закрытый или открытый футбол в Армении? Лихой. Игровая дисциплина, функциональное состояние, качество игроков – конечно, всё ниже, чем в России», — приводит слова Гунько Sports.ru.

Гунько возглавил «Урарту» летом прошлого года. Под его руководством команда стала чемпионом Армении и выиграла Кубок страны.