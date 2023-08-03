«Урарту» проиграл «Фарулу» и вылетел из Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Урарту» из Армении и румынским клубом «Фарул». Игра началась в 19:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «Фарула» со счётом 3:2.
Счёт в матче открыл ганский защитник «Урарту» Нана Антви, отличившись на 11-й минуте. В самом начале второго тайма российский полузащитник хозяев Леон Сабуа увеличил преимущество своего клуба до двух мячей. Однако уже спустя десять минут счёт на табло был равным. В составе гостей забитыми мячами отличились Недельку и Алибек, который оформил дубль в самой концовке встречи, установив итоговый счёт матча. Как итог — повторение результата первого матча и проход «Фарула» в следующую стадию.
Стоит отметить, что в составе «Урарту» выступают сразу семь россиян — это голкиперы Александр Мелихов и Дмитрий Абакумов, полузащитники Темур Джикия, Леон Сабуа и Павел Могилевец, а также форварды Артём Максименко и Олег Поляков. Возглавляет команду Дмитрий Гунько.
- 3 августа 2023
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