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Гацкан: если бы Бердыеву дали возможность работать дальше, футбол «Сочи» был бы другим

Гацкан: если бы Бердыеву дали возможность работать дальше, футбол «Сочи» был бы другим
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Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался об уходе Курбана Бердыева из «Сочи». По его мнению, футбол сочинцев мог бы видоизмениться, если бы Бердыеву дали больше времени.

«В прессе писали, что Бердыев ушёл из «Сочи» из-за некачественного футбола и плохих результатов. Но я знаю, что Курбан Бекиевич ставит игру в зависимости от имеющихся у него футболистов. Нельзя ставить сверхинтересный футбол, если нет достаточного количества качественных футболистов, которые могут играть в этот футбол. Он отталкивался от того, во что умеют играть его футболисты. Если бы дали возможность работать дальше и провели бы хорошую селекцию, то был бы другой футбол и лучшие результаты», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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