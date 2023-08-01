Денис Адамов: Бердыев в «Сочи» приходил почти на все вратарские занятия по теории

Голкипер «Зенита» Денис Адамов, ранее выступавший за «Сочи», рассказал, чем в прежнем клубе его поразил тренер Курбан Бердыев.

«Для меня это особый человек. Когда я рос в Ульяновске, мы с отцом очень часто ездили в Казань на игры «Рубина», благо на машине это всего 3–4 часа. В итоге и на матчах Лиги чемпионов побывали — с «Интером», например, и на РПЛ. Так вот тогда, в детстве, Бердыев был для меня настоящей глыбой! Главный тренер команды, за которой ты следишь и которая при этом выигрывает. А тут этот человек — твой главный тренер. И лично для меня ожидания в этом плане оправдались.

Сборы с Курбаном Бекиевичем получились очень плодотворными, в том числе благодаря постоянным занятиям по теории, где всё объяснялось — как и что нужно делать на поле. Мне кажется, Бердыев хотел вложить каждому в голову эту информацию. А ещё меня в хорошем смысле зацепило, как говорил на той же теории главный тренер. Как-то по-особенному? Практически полушёпотом.

Это заставляет вникать в каждое слово. Ещё зацепило, что Курбан Бекиевич приходил и на почти все вратарские теории. Обычно на таких занятиях только тренеры вратарей бывали, а тут главный к этому подключается и вместе с нами обсуждает, как лучше действовать. Раньше в моей карьере такого не было. Очень обидно, что у Курбана Бекиевича не получилось дольше поработать в «Сочи», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».