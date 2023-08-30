«Тоттенхэм» может подписать Галлахера, если Хёйбьерг покинет команду
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в «Тоттенхэм» до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, «шпоры» готовы продать своего хавбека Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед». В случае продажи «Тоттенхэм» свяжется с «Челси» для переговоров о переходе Галлахера.
В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Челси» подписать хавбека «Манчестер Сити» Коула Палмера.
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