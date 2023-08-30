Масалитин: Келвен и Капишаба в ЦСКА? Армейцам надо дать дорогу молодым, это же свои ребята

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал готовящиеся переходы защитников Келвена и Жуниньо Капишаба в московский ЦСКА, отметив, что армейцам нужно сделать ставку на своих воспитанников.

«Как оценю трансферы Келвена и Капишаба в ЦСКА? Понятно, что проблемы есть и всегда хочется усиления. Келвен – правый латераль, который закроет бровку. В принципе, это хорошо, но куда тогда девать Гаича? Его надо продавать, или он сядет на скамейку. Понятно, что нужна конкуренция. Вот купили Давилу, который играет на месте Облякова. Иван только себя почувствовал хорошо, раскрылся на этой позиции, и придётся уходить на другой фланг. К Облякову есть дополнение — Глебов. Куплен был молодой Файзуллаев. Ему тоже нужно игровое время. Есть Арбузов. Да, имеется проблема с уходом Зайнутдинова. Можно спокойно туда переводить Мойзеса. Выздоровел Агапов, есть ещё молодой Рядно.

Поэтому понятно, что усиление надо, но в то же время надо давать дорогу молодым. Если их не подпускать, как они будут расти? Это ведь свои ребята. Бразильцы могут не подойти, но из-за того, что они куплены, должны играть. Их никуда не денешь. Они же не сядут на лавку. А есть Набабкин, Дивеев, Агапов. Почему сегодня с «Сочи» нельзя было выпустить Арбузова? Дали поиграть Файзуллаеву, хорошо. Но можно было выпустить Арбузова во втором тайме. Можно было Кисляка заменить на Ермакова, который не забил пенальти и присел. Ему не дают шанса. А если бы Кисляк не забил, тоже присел бы? Есть перекос. Да, нужно усиление, например, в нападение, потому что Гайч никуда не годится. Но при этом отдают в аренду Яковлева, который мог бы здесь составить конкуренцию Чалову и Заболотному», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».