Лига чемпионов: «Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и пробился в групповой раунд
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Завершился ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и польский «Ракув». Команды играли на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Команды сыграли вничью — 1:1.
Хозяева открыли счёт в матче на 35-й минуте — отличился защитник Денис Вавро. За две минуты до конца встречи «Ракув» отыграл один мяч усилиями нападающего Лукаша Зволинского. Однако этого не хватило, чтобы дожать соперника — ничья 1:1.
Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Копенгагена». Таким образом, датский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (2:1) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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