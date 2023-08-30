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Лига чемпионов: «Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и пробился в групповой раунд

Лига чемпионов: «Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и пробился в групповой раунд
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Завершился ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и польский «Ракув». Команды играли на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Команды сыграли вничью — 1:1.

Хозяева открыли счёт в матче на 35-й минуте — отличился защитник Денис Вавро. За две минуты до конца встречи «Ракув» отыграл один мяч усилиями нападающего Лукаша Зволинского. Однако этого не хватило, чтобы дожать соперника — ничья 1:1.

Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Копенгагена». Таким образом, датский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (2:1) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
30 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Ракув
Ченстохова, Польша
1:0 Вавро – 35'     1:1 Зволински – 87'    
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