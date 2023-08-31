Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

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Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. Последними в групповой этап турнира пробились ПСВ», «Копенгаген», «Антверпен», «Галатасарай», «Брага» и «Янг Бойз».

Полный список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА:

«Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия» (Дортмунд), «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Порту», «Арсенал», «Шахтёр», «Зальцбург», «Милан», «Брага», «Лацио», «Црвена Звезда», ПСВ, «Копенгаген». «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл Юнайтед», «Унион Берлин», «Ланс», «Янг Бойз», «Антверпен».

Напомним, групповой этап турнира начнётся с 19 сентября и продлится до 13 ноября 2023 года. В четверг, 31 августа, в 19:00 мск состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов — 2023/2024. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити».