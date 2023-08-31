Роналду эмоционально отреагировал на отмену его гола в матче с «Аль-Шабабом»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на отмену его гола в матче с «Аль-Шабабом» (4:0).
Гол португальца был отменён в первом тайме после просмотра видеоповтора. Судья принял решение, что Роналду нарушил правила в борьбе в штрафной площади. После этого решения Криштиану выкрикнул эмоциональную фразу.
«Всегда против меня, чёрт возьми!» — приводит слова Роналду Daily Mail.
Отметим, в этой встрече Роналду оформил дубль и сделал результативную передачу.
После этого матча Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
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