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Роналду эмоционально отреагировал на отмену его гола в матче с «Аль-Шабабом»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на отмену его гола в матче с «Аль-Шабабом» (4:0).

Гол португальца был отменён в первом тайме после просмотра видеоповтора. Судья принял решение, что Роналду нарушил правила в борьбе в штрафной площади. После этого решения Криштиану выкрикнул эмоциональную фразу.

«Всегда против меня, чёрт возьми!» — приводит слова Роналду Daily Mail.

Отметим, в этой встрече Роналду оформил дубль и сделал результативную передачу.

После этого матча Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

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