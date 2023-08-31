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Защитник «Сочи» Дркушич отреагировал на информацию об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды»

Защитник «Сочи» Дркушич отреагировал на информацию об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды»
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался об интересе со стороны европейских клубов.

«Об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды» я прочитал в СМИ. Я игрок «Сочи». Увидим, что будет дальше. Я знаю, что трансферное окно очень скоро закрывается. Немного времени осталось. Ждать ли сюрпризов? Не знаю (смеётся)», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, ранее ряд изданий сообщал, что «Нант» сделал официальное предложение «Сочи» о приобретении Дркушича.

Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Дебютировал за клуб защитник 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом». В прошлом сезоне 23-летний словенец отыграл 26 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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