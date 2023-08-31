Кристиан Нобоа: я не люблю пиво. Для восстановления после матча выберу бургер

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что для восстановления предпочтёт съесть бургер, чем выпить пива.
«У тренеров и докторов своё мнение о восстановлении после матча. Если они скажут, что я буду играть лучше, если буду восстанавливаться, кушая бургер, пиццу или пасту, выпивая колу… Каждый тренер может сказать любой способ восстановления. Я не знаю, как лучше или хуже. Каждый восстанавливается по-разному. Как я восстанавливаюсь после игр? Выпить бутылку пива или две? Я не люблю пиво. Я люблю покушать. Выберу бургер», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
За «Сочи» эквадорский хавбек играет с 2019 года. Ранее в своей карьере 38-летний Нобоа представлял такие клубы, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».
- 31 августа 2023
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:43
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:08
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:21
-
09:12
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
06:19
-
05:45
-
05:41