Кристиан Нобоа: я не люблю пиво. Для восстановления после матча выберу бургер

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что для восстановления предпочтёт съесть бургер, чем выпить пива.

«У тренеров и докторов своё мнение о восстановлении после матча. Если они скажут, что я буду играть лучше, если буду восстанавливаться, кушая бургер, пиццу или пасту, выпивая колу… Каждый тренер может сказать любой способ восстановления. Я не знаю, как лучше или хуже. Каждый восстанавливается по-разному. Как я восстанавливаюсь после игр? Выпить бутылку пива или две? Я не люблю пиво. Я люблю покушать. Выберу бургер», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За «Сочи» эквадорский хавбек играет с 2019 года. Ранее в своей карьере 38-летний Нобоа представлял такие клубы, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».