«Колон» объявил о переходе Конти из «Локомотива»
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29-летний защитник Херман Конти покинул московский «Локомотив» и перешёл в аргентинский «Колон», информирует пресс-служба латиноамериканского клуба в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Колон» хочет взять в аренду Хермана Конти у московского «Локомотива», а сам игрок не против возвращения на родину.
28-летний Конти родился в аргентинском городе Санта-Фе. Защитник начал карьеру в команде «Колон», а летом 2018 года права на него выкупила «Бенфика». После этого он успел поиграть на правах аренды в «Атласе» (Мексика), «Бахии» (Бразилия) и «Америке» (Бразилия). В составе «Бенфики» за 4,5 года Конти вышел на поле 10 раз, забив один гол. После Португалии футболист перебрался в московский «Локомотив» на правах свободного агента.
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