Флик – о невызове в сборную Горецки: я ценю Леона, но у нас есть свои соображения

Тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик объяснил решение не вызывать полузащитника «Баварии» Леона Горецку на ближайшие игры национальной команды.

«Я разговаривал с ним вчера, он знает моё мнение. Это не окончательный вариант. Я очень ценю Леона, но у нас есть свои соображения на этот счёт. Мы хотим увидеть реакцию всех игроков, которые не были вызваны», — сказал Флик Bild.

В этом сезоне полузащитник мюнхенской «Баварии» сыграл в двух матчах, в которых не отличился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 на счету Горецки 40 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, 9 сентября сборная Германии проведёт товарищеский матч с Японией. Затем сыграет с Францией 12 сентября.