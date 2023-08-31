Флик – о невызове в сборную Горецки: я ценю Леона, но у нас есть свои соображения

Тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик объяснил решение не вызывать полузащитника «Баварии» Леона Горецку на ближайшие игры национальной команды.
«Я разговаривал с ним вчера, он знает моё мнение. Это не окончательный вариант. Я очень ценю Леона, но у нас есть свои соображения на этот счёт. Мы хотим увидеть реакцию всех игроков, которые не были вызваны», — сказал Флик Bild.
В этом сезоне полузащитник мюнхенской «Баварии» сыграл в двух матчах, в которых не отличился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 на счету Горецки 40 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, 9 сентября сборная Германии проведёт товарищеский матч с Японией. Затем сыграет с Францией 12 сентября.
- 31 августа 2023
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