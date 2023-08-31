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Гранат: не сказать, что Сазонов выделялся в РПЛ. Надеюсь, со временем он потянет Серию А

Гранат: не сказать, что Сазонов выделялся в РПЛ. Надеюсь, со временем он потянет Серию А
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Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался по поводу перехода защитника Сабы Сазонова в итальянский «Торино».

«Самое главное, что трансфер Сазонова в «Торино» — это плюс для самого футболиста. А если говорить о защите «Динамо» после ухода Сабы, то она не была стабильной и в прошлом сезоне. Нельзя сказать, что Саба выделялся среди других защитников в РПЛ и был ведущим игроком обороны «Динамо». Сазонов — молодой и габаритный игрок, у которого есть свои качества для игры в футбол. Стоит только пожелать удачи. Надеюсь, со временем он потянет уровень Серии А», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Официально о трансфере Сазонова в «Торино» «Динамо» объявило сегодня, 31 августа.

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