Булыкин: Сазонову нужно будет проявить себя в «Торино», чтобы не сидеть на скамейке

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Сабы Сазонова из «Динамо» в итальянский «Торино».
«Переход в «Торино» — хороший шаг для Сазонова. Не знаю, сможет ли «Динамо» найти ему замену, потому что Саба — хороший защитник. Пока у «Динамо» оборона не очень стабильна для выполнения высоких задач. Но, наверное, всё-таки смогут заменить Сазонова.
Когда футболисты уезжают в европейские чемпионаты, то это достойно уважения. Теперь всё будет зависеть от Сазонова. Качества у него есть, но в Европе смотрят на тренировки и игры. Эти моменты очень важны. На первое время ему нужны мотивация, желание и работоспособность, чтобы себя проявить и не сидеть на скамейке. Легко сразу никому не бывает», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 31 августа 2023
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