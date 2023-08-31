Агент Кравцова: вызов Кирилла в сборную абсолютно заслуженный, это не аванс

Агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова Андрей Талаев заявил, что хавбек заслужил попадание в сборную России своей игрой.

«Кирилл спокойно воспринял вызов в сборную, он не самый эмоциональный. Для любого футболист вызов в сборную России приятен, даже в такой расширенный состав [попасть] приятно. Это тоже показатель работы. Можно ли сказать, что это аванс? Не считаю авансом, вызов абсолютно заслуженный. В такой расширенный список уж точно», — приводит слова Талаева «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 30 августа, был опубликован список из 49 футболистов, вызванных в сборную России на сентябрьский учебно‑тренировочный сбор. 21-летний Кравцов получил приглашение в национальную команду. В нынешнем сезоне Кирилл провёл восемь матчей за «Сочи» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.