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Карпин объяснил, почему Алексей Миранчук не получил вызов в сборную России

Карпин объяснил, почему Алексей Миранчук не получил вызов в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение не вызывать в национальную команду на сентябрьские матчи полузащитников «Урала» и «Аталанты» Андрея Егорычева и Алексея Миранчука, а также нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«С чем связано выпадение из расширенного списка Алексея Миранчука, Андрея Егорычева и Ивана Сергеева? С тем, что 22 полевых игроков достаточно для тренировочного процесса. Если же говорить конкретно про Алексея Миранчука, то он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и ещё ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Егорычев, Миранчук и Сергеев были в расширенном составе сборной России из 36 человек, однако в окончательный список из 49 игроков не попали.

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