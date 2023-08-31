Карпин рассказал, кто будет руководить сборной России в матчах с Египтом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет руководить командой в матчах с олимпийской сборной Египта, отметив, что в одной из игр его обязанности будут выполнять Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
«Обе группы в Новогорске будут работать под руководством нашего штаба во главе с главным тренером. Тренировки будут разделены на разное время, и все члены тренерского штаба будут полноценно работать с двумя группами. 7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось, что сборная России проведёт два матча с олимпийской сборной Египта, а также игру с Катаром. На эти встречи были вызваны 49 футболистов.
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