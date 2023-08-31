Мигранты избили молодого вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался

В подмосковном Одинцове произошёл неприятный эпизод с перспективным голкипером футбольного клуба «Родина», которого зовут Марк. 14-летнего парня избили мигранты за то, что он обознался и поздоровался с ними, информирует Mash.

Согласно сведениям источника, Марк возвращался после игры домой вместе со своим другом. Возле местного пруда он увидел компанию, которая что-то шумно обсуждала. Марку показалось, что это его знакомые, и он помахал рукой. Потом юный футболист понял, что обознался, и попросил прощения. Однако мигрантам эта ситуация не понравилась.

Как рассказала мама Марка, парень получил несколько рассечений, из-за которых всё лицо и одежду залило кровью. Марк сразу отправился в больницу — накладывать швы и снимать побои, позже он с мамой написал заявление на обидчиков.

Отмечается, что мама Марка приехала на место происшествия. Однако, увидев её, компания злоумышленников быстро уехала с места происшествия.