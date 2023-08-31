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Гвардиола стал тренером сезона по версии УЕФА

Гвардиола стал тренером сезона по версии УЕФА
Хосеп Гвардиола
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером года по версии УЕФА.

В тройке претендентов на эту награду, помимо испанца, были итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

Первоначально для голосования был составлен шорт-лист лучших тренеров прошлого сезона. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты.

Напомним, сегодня, 31 августа, в Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. К тому же на этом мероприятии УЕФА объявлял победителей различного рода наград в футболе по итогам предыдущего сезона.

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