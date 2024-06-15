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Малафеев: переход Сафонова в «ПСЖ» — свидетельство высокого уровня российских вратарей

Малафеев: переход Сафонова в «ПСЖ» — свидетельство высокого уровня российских вратарей
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Бывший голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Безусловно, трансфер Сафонова в «ПСЖ» — это свидетельство высокого уровня российских вратарей. У нас всегда была сильная вратарская школа, и Матвей Сафонов — яркий тому пример. Стоит также поздравить академию «Краснодара» и Сергея Галицкого — это хорошее достижение для академии клуба», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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