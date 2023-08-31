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Лучшая футболистка сезона-2022/2023 Бонмати высказалась по поводу скандала с Рубиалесом

Лучшая футболистка сезона-2022/2023 Бонмати высказалась по поводу скандала с Рубиалесом
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Полузащитница Айтана Бонмати, признанная лучшей футболисткой сезона-2022/2023 по версии УЕФА, поблагодарила Сарину Вигман за слова поддержки в адрес женской испанской сборной в скандале с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом.

«Я хотела бы поблагодарить Сарину за её слова, потому что сейчас не самое лучшее время для испанского футбола. Мы только что выиграли чемпионат мира, а они уже говорят о других вещах. Мы как общество не можем допустить злоупотребления властью в рабочих отношениях. От Дженни (Дженнифер Эрмосо. — Прим. «Чемпионата») до всех женщин, которые страдают от того же самого, — мы с вами. Мы надеемся, что это общество изменится к лучшему», — сказала Бонмати в своей речи на церемонии вручения наград от УЕФА.

Напомним, президент испанской федерации Рубиалес попал в скандал после церемонии награждения женской сборной Испании, которая одержала победу на женском чемпионате мира – 2023. Функционер поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Недавно ФИФА временно отстранила Рубиалеса от должности президента испанской федерации.

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