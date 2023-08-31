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Лига Европы: «Арис», «Шериф», а также пражские «Спарта» и «Славия» вышли в групповой раунд

Завершились четыре ответных матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них кипрский «Арис» в родных стенах разгромил словацкий клуб «Слован» из Братиславы — 6:2.

Ещё к перерыву команда из Лимасола вела с комфортным преимуществом — 3:1. Во второй половине соперники сыграли с таким же счётом (3:1). В составе «Ариса» хет-триком отметился полузащитник Янник Гомис.

Молдавский «Шериф» на своём поле разобрался с фарерским «КИ Клаксвиком» — 2:1. Решающий гол забил защитник Армель Зохури на 74-й минуте.

Пражская «Спарта» в родных стенах разгромила загребское «Динамо» — 4:1. Победный мяч в противостоянии записал на свой счёт нападающий Виктор Олатунджи на 87-й минуте.

Ещё одна пражская команда — «Славия» — уступила на выезде украинской «Заре» — 1:2, но смогла выйти в групповой раунд по сумме двух матчей.

Таким образом, «Арис», «Шериф», а также пражские «Спарта» и «Славия» вышли в групповой раунд Лиги Европы — 2023/2024.