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Лига Европы: «Арис», «Шериф», а также пражские «Спарта» и «Славия» вышли в групповой раунд

Лига Европы: «Арис», «Шериф», а также пражские «Спарта» и «Славия» вышли в групповой раунд
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Завершились четыре ответных матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них кипрский «Арис» в родных стенах разгромил словацкий клуб «Слован» из Братиславы — 6:2.

Ещё к перерыву команда из Лимасола вела с комфортным преимуществом — 3:1. Во второй половине соперники сыграли с таким же счётом (3:1). В составе «Ариса» хет-триком отметился полузащитник Янник Гомис.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Окончен
6 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Гомис – 21'     2:0 Сёке – 24'     2:1 Стрелец – 37'     3:1 Гомис – 45+7'     4:1 Гомис – 51'     5:1 Маямбела – 67'     6:1 Браун – 72'     6:2 Барсегян – 89'    

Молдавский «Шериф» на своём поле разобрался с фарерским «КИ Клаксвиком» — 2:1. Решающий гол забил защитник Армель Зохури на 74-й минуте.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
2 : 1
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
1:0 Луваннор – 16'     1:1 Касси – 34'     2:1 Зохури – 74'    

Пражская «Спарта» в родных стенах разгромила загребское «Динамо» — 4:1. Победный мяч в противостоянии записал на свой счёт нападающий Виктор Олатунджи на 87-й минуте.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Гараслин – 2'     2:0 Сёренсен – 24'     3:0 Панак – 67'     3:1 Батурина – 71'     4:1 Олатунджи – 87'    

Ещё одна пражская команда — «Славия» — уступила на выезде украинской «Заре» — 1:2, но смогла выйти в групповой раунд по сумме двух матчей.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Заря
Украина
Окончен
2 : 1
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Алефиренко – 32'     2:0 Антюх – 41'     2:1 Юрасек – 83'    

Таким образом, «Арис», «Шериф», а также пражские «Спарта» и «Славия» вышли в групповой раунд Лиги Европы — 2023/2024.

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