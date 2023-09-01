Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем нападающего парижской команды Килиана Мбаппе.
«У нас были очень хорошие дискуссии с Килианом. Он великолепный игрок, большая личность и профессионал. Новый контракт с ним? Я не хочу об этом говорить. Мбаппе – игрок «ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Напомним, этим летом стало известно, что 24-летний Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что вызвало слухи о возможном уходе форварда из клуба этим летом или через год на правах свободного агента.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.
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