Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем нападающего парижской команды Килиана Мбаппе.

«У нас были очень хорошие дискуссии с Килианом. Он великолепный игрок, большая личность и профессионал. Новый контракт с ним? Я не хочу об этом говорить. Мбаппе – игрок «ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, этим летом стало известно, что 24-летний Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что вызвало слухи о возможном уходе форварда из клуба этим летом или через год на правах свободного агента.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

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