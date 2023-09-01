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«Индепендьенте» Тевеса перехватил полузащитника Толосу у «Крыльев Советов»

«Индепендьенте» Тевеса перехватил полузащитника Толосу у «Крыльев Советов»
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Аргентинский футбольный клуб «Индепендьенте», возглавляемый Карлосом Тевесом, приобрёл полузащитника Сантьяго Толосу, которым интересовались самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, главный тренер команды Карлос Тевес лично позвонил футболисту и уговорил его остаться в чемпионате Аргентины. «Индепендьенте» предложил более выгодные финансовые условия для «Атлетико Тальерес» — € 3 млн против € 2 млн от «Крыльев».

В нынешнем сезоне 20-летний Толоса выступает на правах аренды в аргентинском «Арсенале». В 26 матчах он забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.

Напомним, бывший игрок сборной Аргентины Карлос Тевес возглавил «Индепендьенте» в конце августа этого года. Ранее Тевес на протяжении пяти месяцев руководил «Росарио Сентраль» — у бывшего футболиста это был первый и единственный опыт работы тренером.

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