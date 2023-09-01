Никита Чернов рассказал о своём лишнем обещании в «Крыльях Советов»

Российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов вспомнил обещание, которое зря дал во времена выступлений за «Крылья Советов».

«Где-то я может тоже лишнего наговариваю иногда. Это понятно когда — когда в «Крыльях» был и сказал про 300 матчей.

У меня спрашивали про интерес «Спартака»: «Ты уйдёшь или не уйдёшь?». А я действительно не знал, что меня кто-то хочет видеть у себя. Говорю: «Да нет, мне и тут комфортно — город, болельщики». И я действительно кайфовал от того момента в Самаре.

Говорю: «Готов хоть триста матчей провести в Самаре». Проходит месяц — и я перехожу в «Спартак». Так что чуть-чуть не успел сыграть 300 матчей — осталось где-то 250. (Смеётся). Просто сказал так, про 300 матчей — мало ли, ещё вернусь», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале РПЛ.