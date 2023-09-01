Александр Гацкан объяснил удачные результаты «Ростова» в прошлом сезоне
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Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан объяснил, за счёт чего ростовчанам удалось достигнуть хорошего результата в прошлом розыгрыше чемпионата России. Напомним, «Ростов» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. При этом команда Валерия Карпина вела борьбу за попадание в топ-3 до последнего тура.
«Достичь достойного результата в прошлом сезоне «Ростову» удалось за счёт качественного тренера, хорошей дисциплины, сплочённости и самоотдачи. Поэтому «Ростов» показывал хорошие результаты. А также не было большого количества травмированных игроков в течение сезона — только в концовке», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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