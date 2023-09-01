Александр Гацкан: благодаря Лиге чемпионов в Ростове произошёл футбольный бум

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что благодаря участию клуба в Лиге чемпионов в городе произошёл «футбольный бум». По словам футболиста, после этого в Ростове-на-Дону стали развиваться футбольные школы для детей.
«Лига чемпионов для «Ростова» была очень хорошим моментом. После этого начали развиваться футбольные школы, в городе стали любить футбол намного больше. Стали ходить на футбол семьями. В Ростове случился футбольный бум. Для меня это тоже особенное событие. Для футболиста Лига чемпионов — один из лучших турниров, в которых он может играть в свой карьере. Мне это удалось, я этим горжусь.
Курбан Бердыев — один из столпов попадания «Ростова» в Лигу чемпионов. Он сколотил и сплотил эту команду, собрал её. Он находил правильные слова в каждой игре. Это полностью его заслуга. Но и тренерского штаба, который тоже поставил плечо для этого результата, а также футболистов и основного состава, и замены»,— сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 1 сентября 2023
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