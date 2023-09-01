«Бавария» интересовалась защитником «Манчестер Сити» Канселу в текущее трансферное окно
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Мюнхенская «Бавария» проявляла интерес к подписанию португальского защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу в текущее трансфертное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, немецкий клуб просил отдать игрока в аренду. У португальца есть устное соглашение с «Барселоной». Но медицинского осмотра ещё не было. «Барселона» не может подписать Канселу на данном этапе.
Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии, и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в € 50 млн.
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