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Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024.

32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024:

Группа A

  • «Лилль»
  • «Слован» Братислава
  • «Олимпия» Любляна
  • «КИ Клаксвик»

Группа B

  • «Гент»
  • «Маккаби» Тель-Авив
  • «Заря»
  • «Брейдаблик»

Группа C

  • «Динамо» Загреб
  • «Виктория»
  • «Астана»
  • «Балкани»

Группа D

  • «Брюгге»
  • «Будё-Глимт»
  • «Бешикташ»
  • «Лугано»

Группа E

  • АЗ
  • «Астон Вилла»
  • «Легия»
  • «Зриньски»

Группа F

  • «Ференцварош»
  • «Фиорентина»
  • «Генк»
  • «Чукарички»

Группа G

  • «Айнтрахт»
  • ПАОК
  • ХИК
  • «Абердин»

Группа H

  • «Фенербахче»
  • «Лудогорец»
  • «Спартак» Трнава
  • «Норшелланн»
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