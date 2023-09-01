Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024.
32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.
Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024:
Группа A
- «Лилль»
- «Слован» Братислава
- «Олимпия» Любляна
- «КИ Клаксвик»
Группа B
- «Гент»
- «Маккаби» Тель-Авив
- «Заря»
- «Брейдаблик»
Группа C
- «Динамо» Загреб
- «Виктория»
- «Астана»
- «Балкани»
Группа D
- «Брюгге»
- «Будё-Глимт»
- «Бешикташ»
- «Лугано»
Группа E
- АЗ
- «Астон Вилла»
- «Легия»
- «Зриньски»
Группа F
- «Ференцварош»
- «Фиорентина»
- «Генк»
- «Чукарички»
Группа G
- «Айнтрахт»
- ПАОК
- ХИК
- «Абердин»
Группа H
- «Фенербахче»
- «Лудогорец»
- «Спартак» Трнава
- «Норшелланн»
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