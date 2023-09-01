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Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024.

32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024:

Группа A

«Лилль»

«Слован» Братислава

«Олимпия» Любляна

«КИ Клаксвик»

Группа B

«Гент»

«Маккаби» Тель-Авив

«Заря»

«Брейдаблик»

Группа C

«Динамо» Загреб

«Виктория»

«Астана»

«Балкани»

Группа D

«Брюгге»

«Будё-Глимт»

«Бешикташ»

«Лугано»

Группа E

АЗ

«Астон Вилла»

«Легия»

«Зриньски»

Группа F

«Ференцварош»

«Фиорентина»

«Генк»

«Чукарички»

Группа G

«Айнтрахт»

ПАОК

ХИК

«Абердин»

Группа H