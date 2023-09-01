Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы и Лиги конференций! LIVE

Приветствуем вас, друзья! В четверг состоялась жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов (с результатами можно ознакомиться здесь), а сегодня, 1 сентября, «дорожную карту» на осень получат участники второго-третьего по статусу континентальных состязаний — Лиги Европы и Лиги конференций. Интересно, что действующего победителя и самого успешного клуба ЛЕ среди них не будет: «Севилья» бонусом к трофею получила уайлд-кард в Лигу чемпионов. Но и без андалусийцев высоких футбольных гостей в Grimaldi Forum будет предостаточно.

Жеребьёвка начнётся в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Москве). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Монако. Будьте с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.