Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы и Лиги конференций! LIVE

Приветствуем вас, друзья! В четверг состоялась жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов (с результатами можно ознакомиться здесь), а сегодня, 1 сентября, «дорожную карту» на осень получат участники второго-третьего по статусу континентальных состязаний — Лиги Европы и Лиги конференций. Интересно, что действующего победителя и самого успешного клуба ЛЕ среди них не будет: «Севилья» бонусом к трофею получила уайлд-кард в Лигу чемпионов. Но и без андалусийцев высоких футбольных гостей в Grimaldi Forum будет предостаточно.
Жеребьёвка начнётся в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Москве). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Монако. Будьте с нами!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 1 сентября 2023
-
02:09
-
01:34
-
01:20
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:02
-
00:01
- 31 августа 2023
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:03