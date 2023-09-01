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Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы по футболу: онлайн-трансляция, состав групп, календарь

Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы и Лиги конференций! LIVE
Никита Паглазов
Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы
Аудио-версия:
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С кем сыграют Кокорин, Миранчук, Хайкин?

Приветствуем вас, друзья! В четверг состоялась жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов (с результатами можно ознакомиться здесь), а сегодня, 1 сентября, «дорожную карту» на осень получат участники второго-третьего по статусу континентальных состязаний — Лиги Европы и Лиги конференций. Интересно, что действующего победителя и самого успешного клуба ЛЕ среди них не будет: «Севилья» бонусом к трофею получила уайлд-кард в Лигу чемпионов. Но и без андалусийцев высоких футбольных гостей в Grimaldi Forum будет предостаточно.

Жеребьёвка начнётся в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Москве). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Монако. Будьте с нами!

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