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«Самсунспор» хотел арендовать Николсона у «Спартака», но переход сорвался

«Самсунспор» хотел арендовать Николсона у «Спартака», но переход сорвался
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«Самсунспор» вёл переговоры со «Спартаком» по аренде нападающего Шамара Николсона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб предлагал форварду зарплату € 1,2 млн в год, но переход сорвался в последний момент из-за промедления со стороны игрока.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к приобретению Николсона со стороны испанской «Валенсии». В переходе игрока «Спартака» в состав «летучих мышей» заинтересован тренерский штаб команды.

26-летний Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Московский клуб заплатил за ямайского нападающего € 8 млн. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4,5 млн.

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