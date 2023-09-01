Главный тренер «Валенсии» заинтересован в переходе форварда «Спартака» Николсона

Главный тренер испанской «Валенсии» Рубен Бараха заинтересован в переходе в команду нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона. Форвард входит в шорт-лист «летучих мышей». Об этом сообщил журналист Relevo Маттео Моретто во время трансляции на Twitch.
Ранее сообщалось, что Николсон — один из четырёх форвардов, которых «Валенсия» рассматривает в качестве возможного усиления состава.
26-летний Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Московский клуб заплатил за ямайского нападающего € 8 млн. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4,5 млн.
В нынешнем сезоне Николсон не играл за «Спартак».
«Осасуна» обыграла «Валенсию» благодаря голу на 90+5 минуте
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 1 сентября 2023
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:43
-
08:30
-
08:29
-
08:13
-
08:00
-
07:45
-
07:37
-
07:32
-
07:21
-
06:54
-
06:42
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:36