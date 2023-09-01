Главный тренер «Валенсии» заинтересован в переходе форварда «Спартака» Николсона

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер испанской «Валенсии» Рубен Бараха заинтересован в переходе в команду нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона. Форвард входит в шорт-лист «летучих мышей». Об этом сообщил журналист Relevo Маттео Моретто во время трансляции на Twitch.

Ранее сообщалось, что Николсон — один из четырёх форвардов, которых «Валенсия» рассматривает в качестве возможного усиления состава.

26-летний Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Московский клуб заплатил за ямайского нападающего € 8 млн. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4,5 млн.

В нынешнем сезоне Николсон не играл за «Спартак».

Материалы по теме «Валенсия» проявляет интерес к форварду «Спартака» Николсону

«Осасуна» обыграла «Валенсию» благодаря голу на 90+5 минуте

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.