«Милан» объявил о трансфере Луки Йовича из «Фиорентины»
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Сербский нападающий Лука Йович стал игроком итальянского «Милана». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Контракт 25-летнего форварда с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Йович будет выступать в новом клубе под 15-м игровым номером.
4 июня 2019 года Лука Йович подписал контракт с мадридским «Реалом» (два гола в 32 матчах), после чего вернулся в аренду в «Айнтрахт» в январе 2021 года (18 матчей, четыре гола). После аренды он провёл в Мадриде сезон-2021/2022 (19 матчей, один гол). В июле 2021 года Йович перешёл в итальянскую «Фиорентину», где забил 13 мячей в 50 матчах. В текущем сезоне он не провёл ни одной игры.
На международном уровне Йович забил десять голов в 30 матчах за национальную команду Сербии.
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