«Эспаньол» объявил о переходе Кейта Бальде
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Клуб второго испанского дивизиона «Эспаньол» объявил о переходе форварда «Спартака» Кейта Бальде на правах аренды.
«Эспаньол» и московский «Спартак» достигли соглашения о трансфере Кейта Бальде, который в этом сезоне будет выступать за бело-синих. «Эспаньол» сохраняет за собой возможность покупки прав на игрока», – сообщает пресс-служба каталонского клуба.
28-летний Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента из итальянского «Кальяри». До этого нападающий выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».
Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.
Всего за «Спартак» Бальде сыграл 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал один голевой пас.
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