«Эспаньол» заявил Кейта Бальде для участия в матчах второго дивизиона Испании
Поделиться
Нападающий Кейта Бальде дозаявлен «Эспаньолом» для участия во втором дивизионе Испании.
Ранее ряд российских СМИ сообщил, что «Эспаньол», клуб, выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании, возьмёт Бальде в аренду до конца сезона-2023/2024 без права выкупа. Кроме того, сегодня, 1 сентября, «Спартак» убрал Бальде из заявки команды на сезон РПЛ.
28-летний Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента из итальянского «Кальяри». До этого нападающий выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».
Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.
Всего за «Спартак» Бальде сыграл 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал один голевой пас.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:22
-
19:22
-
19:21
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:42
-
18:23
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:40
-
17:29
-
17:22
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:47
-
16:47
-
16:46
-
16:43
-
16:41
-
16:35
-
16:35
Партнерский контент