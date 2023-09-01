«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом», Митрович оформил хет-трик

Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:3.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ромариньо. Уже через четыре минуты форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович забил ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Карим Бензема вывел «Аль-Иттихад» вперёд. До перерыва форвард Абдерразак Хамдалла увеличил преимущество хозяев — 3:1. На 61-й минуте Митрович оформил дубль, а через четыре минуты забил свой третий мяч, реализовав пенальти. Победу гостям на 71-й минуте принёс полузащитник Салем Аль-Давсари. Нападающий «Аль-Хиляля» Малком был заменён на 90+9-й минуте.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. «Аль-Иттихад» находится на второй строчке, заработав 12 очков.
В других сегодняшних встречах «Аль-Фейха» и «Аль-Раед» сыграли вничью (0:0), «Аль-Таи» обыграл «Абху» (1:0), а «Аль-Охдуд» победил «Эр-Рияд» (1:0).
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