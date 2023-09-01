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«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом», Митрович оформил хет-трик

«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом», Митрович оформил хет-трик
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Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:3.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ромариньо. Уже через четыре минуты форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович забил ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Карим Бензема вывел «Аль-Иттихад» вперёд. До перерыва форвард Абдерразак Хамдалла увеличил преимущество хозяев — 3:1. На 61-й минуте Митрович оформил дубль, а через четыре минуты забил свой третий мяч, реализовав пенальти. Победу гостям на 71-й минуте принёс полузащитник Салем Аль-Давсари. Нападающий «Аль-Хиляля» Малком был заменён на 90+9-й минуте.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. «Аль-Иттихад» находится на второй строчке, заработав 12 очков.

В других сегодняшних встречах «Аль-Фейха» и «Аль-Раед» сыграли вничью (0:0), «Аль-Таи» обыграл «Абху» (1:0), а «Аль-Охдуд» победил «Эр-Рияд» (1:0).

Саудовская Аравия - Про лига . 5-й тур
01 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
3 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Ромариньо – 16'     1:1 Митрович – 20'     2:1 Бензема – 38'     3:1 Хамдалла – 45+8'     3:2 Митрович – 60'     3:3 Митрович – 65'     3:4 Аль-Давсари – 71'    
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