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«Торино» объявил о переходе Дувана Сапаты из «Аталанты»

«Торино» объявил о переходе Дувана Сапаты из «Аталанты»
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Итальянский «Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе колумбийского нападающего Дувана Сапаты, выступавшего ранее за «Аталанту».

Форвард присоединился к туринцам на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с возможностью выкупа, который может стать обязательным при достижении Сапатой определённых спортивных результатов.

32-летний Сапата выступает в чемпионате Италии с 2013 года. За это время колумбийский нападающий успел поиграть за «Наполи», «Удинезе», «Сампдорию» и «Аталанту».

Контракт Сапаты с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 8 млн.

В нынешнем сезоне Сапата успел сыграть два матча в Серии A, отметившись одним забитым мячом.

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