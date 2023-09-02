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Форвард «Спартака» Бальде перешёл в «Эспаньол» против желания агента

Форвард «Спартака» Бальде перешёл в «Эспаньол» против желания агента
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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист сам принял решение перейти в испанский «Эспаньол». Представитель игрока сообщил, что был абсолютно против такого трансфера.

«Кейта всё сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого. Не знаю никаких подробностей», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Напомним, вчера, 1 сентября, «Спартак» объявил о переходе Бальде в «Эспаньол» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона-2023/2024.

28-летний Кейта сыграл за «Спартак» в трёх матчах в нынешнем сезоне, не отметившись в них результативными действиями.

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