Месси договорился с МЛС о том, что может не участвовать в пресс-конференциях

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси имеет право пропускать пресс-конференции после матчей МЛС, обязательные для всех игроков лиги. У форварда есть договорённость с оргкомитетом чемпионата, сообщает The Athletic.

В прошлую субботу, 26 августа, через несколько минут после матча «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами» (2:0) десятки репортёров прибыли в пресс-центр стадиона, чтобы исполнить свою работу. Оба главных тренера дали интервью журналистам, которые также смогли получить комментарии игроков обеих команд, но узнать мнение об игре Месси представителям СМИ не удалось.

Месси уклонился от общения с журналистами, несмотря на протесты нескольких репортёров, в первую очередь, представителя Associated Press Рона Блюма. Дело в том, что МЛС уже давно практикует медиаполитику, направленную на то, чтобы футболисты были доступны журналистам во время каждого матча и даже во время тренировок. В субботу Associated Press писало, что агентством получено предварительное заверение, что на Месси будет распространяться та же политика, однако теперь руководство МЛС заявляет о другом.

«Произошло недопонимание относительно доступности Лионеля Месси для общения со СМИ. Он не нарушил никаких правил относительно этого вопроса», – заявил представитель лиги во вторник, 29 августа.

По информации The Athletic, между Месси, лигой и клубом «Интер Майами» существует договорённость относительно общения со СМИ. Подробности договорённости не раскрываются, но анонимные источники поведали авторитетному изданию, что детали соглашения – на стадии разработки. Судя по всему, это будет джентльменское соглашение, следуя которому, Месси будет общаться только с представителями определённых СМИ, по своему усмотрению и давать интервью только тогда, когда сам этого пожелает.

Отметим, что, за исключением нескольких кратких замечаний, сделанных в эфире Apple TV после дебюта в Кубке лиги, Месси с момента переезда в США ни разу не уделил времени для общения с журналистами во время матчей. За пределами поля аргентинец дал всего одну пресс-конференцию и три коротких интервью ряду СМИ.

Месси всегда был довольно закрытым человеком, давая интервью только проверенным репортёрам в Аргентине и Испании, где он провёл большую часть своей жизни. На закате легендарной карьеры, имея миллионы подписчиков в социальных сетях, Лионель, очевидно, не намерен менять свои привычки.