Профсоюз работников отелей поблагодарил Месси за поддержку забастовки

Профсоюз сотрудников отелей Unite Here Local 11 поблагодарил «Интер Майами» и, в частности, нападающего команды Лионеля Месси за отказ от пребывания в прибрежной гостинице Fairmont Miramar Hotel & Bungalows в Санта-Монике, сообщает Reuters. «Цапли» должны были жить в этом отеле перед гостевым матчем МЛС с ФК «Лос-Анджелес», но прислушались к призыву профсоюза изменить свои планы.
В данной момент по всему региону проходят пикеты тысяч работников гостиниц, требующих повышения заработной платы для покрытия растущих расходов на жильё.
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились переехать из отеля и поддержать бастующих рабочих!» — говорится в заявлении профсоюза.
Решение «Интер Майами» поддержала и Ассоциация игроков МЛС (MLSPA).
«MLSPA гордится поддержкой бастующих рабочих в Fairmont Miramar и других отелях Лос-Анджелеса, и мы приветствуем решение МЛС и «Интер Майами» сменить отель в эти выходные. Мы призываем все гостиницы как можно скорее заключить справедливые контракты со своими работниками», — говорится в заявлении Ассоциации игроков MLS.
Представители Fairmont Miramar и «Интер Майами» не стали комментировать ситуацию, а представитель МЛС заявил, что лига не отслеживает, в каких отелях останавливаются команды во время поездок.
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси:
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