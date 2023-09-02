Источник: Мейра и Окоча опровергли участие в матче памяти Ильи Цымбаларя

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра и бывший нападающий сборной Нигерии Джей-Джей Окоча опровергли участие в матче памяти экс-хавбека московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, ответив на вопросы украинского журналиста.
«Правда ли, что я буду участвовать в матче памяти Ильи Цымбаларя? Нет, это неправда», – приводит слова Окочи ua.tribuna.com.
Мейра на тот же вопрос журналиста ответил следующим образом: «Нет, я не хочу об этом говорить, окей?»
Организацией матча легенд «Спартака» и сборной мира занимается сын Ильи Цымбаларя Олег. Он же рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе красно-белых в Москве 9 сентября этого года.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что в составе сборной мира подтверждено участие Джей-Джея Окочи, Фернанду Мейры, а также Тарибо Уэста, Майкона, Рикарду Куарежмы, Эрика Абидаля, Эммануэля Адебайора, Александра Глеба, Георгиоса Карагуниса, Аниониоса Никополидиса, Нванкво Кану и Кевина Кураньи, который будет помощником главного тренера команды Массимо Карреры.
- 2 сентября 2023
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