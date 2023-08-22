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На матч памяти Цымбаларя приедут Адебайор, Глеб и Куарежма

В матче памяти легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя примут участие экс-хавбек «Арсенала» Александр Глеб, бывший нападающий «Порту» Рикарду Куарежма и некоторые другие известные в прошлом футболисты. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Встречу организует РФС. Подтверждено участие большой группы иностранных звёзд, которые в составе сборной мира примут участие в матче памяти легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя. Команда сборной мира встретится с легендами «Спартака» 9 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

В составе сборной мира подтверждено участие Александра Глеба, Георгиоса Карагуниса, Аниониоса Никополидиса, Нванкво Кану, Джей-Джея Окочи, Тарибо Уэста, Майкона, Кевина Кураньи (он будет помощником главного тренера команды Массимо Карреры), Рикарду Куарежмы, Эрика Абидаля, Фернанду Мейры и Эммануэля Адебайора.

В составе «Спартака» (главный тренер Олег Романцев) сыграют легендарные Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев. На поле выйдет и сын Ильи Олег — под четвёртым номером.