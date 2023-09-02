Тренер «Лилля» Фонсека выразил недовольство трансферами

Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека выразил недовольство результатами трансферной кампании.

«Я очень разочарован. Мы, пожалуй, единственная команда в Лиге 1 и, возможно, единственная команда в еврокубках с одним нападающим. Это сложно. В последнем матче Джонатан Дэвид преодолел 17 км. Трудно представить, что он будет в таком же состоянии к следующей игре. Мы должны быть реалистами, и я должен быть честен. У нас нет возможности побеждать другие команды, ставить перед собой те же задачи, что и они. Я не хочу говорить о «Монако», «Ренне», «Марселе». Но другие команды… «Реймс» потратил € 50-60 млн. «Страсбург» сделал большие инвестиции, чем мы. Трудно победить «Монако», но и эти команды тоже.

Я понимаю, что у клуба есть свои ограничения, но мы должны быть реалистами. У нас нет таких условий, как у других клубов. Я очень верю в игроков, которые у нас есть. Мы должны сделать всё возможное, чтобы провести хороший сезон, но условия для победы у нас другие. Клуб всё ещё ищет решение по поиску нападающего на рынке свободных агентов. Найти нападающего нелегко, но у нас было четыре месяца, чтобы попытаться», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.