Экс-игрок «Тоттенхэма» Бенталеб перешёл в «Лилль»

Полузащитник сборной Алжира Набиль Бенталеб официально перешёл из «Анже» в «Лилль». 28-летний футболист подписал контракт до 2026 года.

«Лилль — это мой первый клуб, который дал мне надежду когда-нибудь стать профессиональным футболистом. Моя главная мечта — играть за «Лилль», представлять свой город, и чтобы моя семья мной гордилась. Я ждал этого очень долго. Я очень счастлив и не могу дождаться начала работы. Я здесь для того, чтобы выступать, чтобы побеждать. Это моя цель», — приводит слова Бенталеба пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Набиль родился в Лилле и в возрасте десяти лет попал в академию местного клуба, где он занимался в течение пяти лет.

За свою карьеру Бенталеб успел поиграть за «Тоттенхэм», «Шальке» и «Ньюкасл Юнайтед».