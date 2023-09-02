В ЦСКА высказались о возможных подписаниях до закрытия трансферного окна

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о планах армейцев до закрытия текущего трансферного окна.
«Необходимость укрепления позиции левого латераля всем известна, но это не единственная позиция, по которой ведётся предметная работа», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Этим летом московский клуб пополнился тремя новыми футболистами. Красно-синие подписали соглашение с чилийским нападающим Виктором Давилой из мексиканского «Леона». 19-летний форвард Аббосбек Файзуллаев перешёл из узбекского «Пахтакора», а третьим новичком армейцев стал бразильский защитник Келлвена, ранее выступавший за «Атлетико Паранаэнсе».
Ранее стало известно, что трансфер 26-летнего защитника Жуниньо Капишаба сорвался.
- 2 сентября 2023
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