В ЦСКА высказались о возможных подписаниях до закрытия трансферного окна

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о планах армейцев до закрытия текущего трансферного окна.

«Необходимость укрепления позиции левого латераля всем известна, но это не единственная позиция, по которой ведётся предметная работа», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Этим летом московский клуб пополнился тремя новыми футболистами. Красно-синие подписали соглашение с чилийским нападающим Виктором Давилой из мексиканского «Леона». 19-летний форвард Аббосбек Файзуллаев перешёл из узбекского «Пахтакора», а третьим новичком армейцев стал бразильский защитник Келлвена, ранее выступавший за «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее стало известно, что трансфер 26-летнего защитника Жуниньо Капишаба сорвался.