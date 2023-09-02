В ЦСКА сообщили, что продолжают попытки оформить трансфер Капишаба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном трансфере Жуниньо Капишаба.
«Возможен ли выкуп Капишаба, как с Давилой? Рассматривается много опций. Да, у нас шли достаточно долгие и успешные переговоры. Была определена как финальная сумма, так и количество траншей. В последний момент появилось решение без особого углубления в причины со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл». Но мы живём в парадигме, что данный игрок нам очень интересен. И если игрок успел попрощаться с командой, то, наверное, он также этим продемонстрировал и своё желание.
Варианты прорабатываются совершенно разные, ЦСКА — по большому счёту первопроходец в том, чтобы осуществлять такого рода сложные сделки, которые раньше и вовсе казались невозможными. Но в данном случае именно активация опции выкупа невозможна, так как такой опции нет. Ситуация сложная, мы работаем и по другим игрокам. Это параллельные процессы.
Ситуация с Келлвеном ведь наглядная. Один из сильнейших латералей бразильской Серии А приехал в Россию, подписал с нами контракт, в тот же день был заявлен.
Есть проблемы? Нет проблем. Есть сложности, с которыми мы работаем. Но работа должна быть совместной», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 2 сентября 2023
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