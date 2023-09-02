ЖФК ЦСКА разгромил «Чертаново», «Зенит» победил «Рязань-ВДВ»
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Сегодня, 2 сентября, проходили матчи 19-го тура женской российской Суперлиги.
Московский ЦСКА с разгромным счётом победил «Чертаново» — 5:0. Голами в составе красно-синих отметились Франсиска Ортега (дубль), Татьяна Петрова, Габриэль Онене и Юлия Мясникова.
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Рязань-ВДВ» со счётом 2:0. Голы забили Елизавета Лазарева и Екатерина Пантюхина.
Ранее «Ростов» сыграл вничью со «Звездой-2005» (0:0), а «Динамо» победило «Краснодар» (2:0). В воскресенье, 3 сентября, пройдут матчи «Крылья Советов» — «Енисей» и «Рубин» — «Локомотив».
По итогам 19 туров на первой строчке турнирной таблицы располагается ЦСКА, набравший 54 очка. На один балл отстаёт «Зенит». «Локомотив» с 41 очком в 18 встречах идёт третьим.
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